Interrogativo Leao, ma viene blindato: via solo per cifre folli. No al prestito

Nonostante la stagione altalenante, il Milan considera l’attaccante Rafael Leao incedibile, a meno di clamorosi scossoni.

La Gazzetta dello Sport sostiene che Il club rossonero riponga in lui estrema fiducia: quest’anno il portoghese ha eguagliato il suo record di marcature in Serie A (6) e sfornato assist importanti (vedi il derby di andata), aiutando così il club rossonero a qualificarsi dopo otto anni alla UEFA Champions League.

La società è alla ricerca di nuovi calciatori che possano dare un maggior apporto in termini realizzativi, ma non è orientata a privarsi di Rafa. Forse solo un’offerta folle potrebbe fare vacillare il Diavolo, ovviamente.

Il prestito, invece, è da non prendere in considerazione: Leao dovrà crescere in carisma e autostima per conquistarsi la fiducia di Pioli e del club; e a questo penserà, probabilmente, Ibrahimović, che è a Milanello.