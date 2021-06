Jonathan Ikoné, il Milan si inserisce nella trattativa

Il Milan cerca un centrocampista: le defezioni di Kessié e Bennacer, che partiranno per la Coppa d’Africa agli albori del 2022, costringe il club di via Aldo Rossi a reperire alternative all’altezza. Tra i vari profili sondati, spicca la candidatura di Jonathan Ikoné, centrocampista del Lille.

Il classe 1998 va in scadenza di contratto nel 2023 con il club neo campione di Francia. Condizione particolarmente favorevole per il Diavolo, che avrebbe già sondato il terreno con l’entourage. Secondo la redazione di calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha già intrattenuto un colloquio con gli agenti dell’ex prodotto del vivaio del PSG; tuttavia non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai francesi.

Il colloquio è stato comunque importante per la società milanista, che è a conoscenza di due aspetti: il costo del calciatore, pari a 23 milioni di euro, e la forte concorrenza di Borussia Dortmund e Atlético Madrid. Con i tedeschi in vantaggio rispetto agli spagnoli e allo stesso Milan, la cui ricerca per un centrocampista forte e creativo è diventata spasmodica.