Kessié raddoppia gli sforzi: ci sono le Olimpiadi prima della Coppa d’Africa

La stagione appena trascorsa ha reso Frank Kessié un giocatore determinante non solo per il Milan, ma anche per la Costa d’Avorio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’agenda degli impegni del 79 rossonero per l’annata che verrà sarà molto densa; e vedrà un primo impegno alle porte alla fine del prossimo mese: dal 23 luglio il calciatore, nativo di Ouragahio, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Ad inizio 2022, invece, Franck lascerà Milano per il Camerun, sede della Coppa d’Africa dal 9 Gennaio al 6 Febbraio, se dovesse arrivare fino in fondo.

Non solo Milan e Coppa d’Africa per lui, dunque.