L. Marchetti: “Il Milan farà investimenti importanti per sostituire Calhanoglu”

Intervenuto a Sky Sport 24, l’esperto di calciomercato Luca Marchetti ha commentato l’addio di Calhanoglu e i prossimi movimenti di mercato del Milan:

“Quando hai una linea molto chiara devi mettere comunque in conto di poter perdere dei giocatori. In queste trattative va messo anche in peso la scelta dei giocatori, se non vuoi firmare trovi il modo per non farlo. È chiaro che potenzialmente il Milan aveva dei capitali importanti come Donnarumma e Calhanoglu e oggi non ce li ha più. Per sostituirli il Milan farà degli investimenti importanti e Maignan è stato il primo.“

“Brahim Diaz? È una trattativa che il Milan sta portando avanti contemporaneamente con altre. Per Diaz la sensazione che abbiamo è positiva, cambieranno solamente i parametri. La stessa cosa riguarda Diogo Dalot e Junior Firpo. Ad oggi a noi risulta che il Barcellona lo voglia vendere, mentre il Milan lo vuole in prestito. Sono trattative in fase di stand-by“.