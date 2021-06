La Juve ammessa alla prossima Champions, arriva la beffa per Milan e Inter

Dopo aver sospeso il procedimento disciplinare nei confronti dei club ancora coinvolti nel progetto Superlega (Real Madrid, Juventus, Barcellona) l’Uefa, secondo fonti ANSA, nella giornata del 14 giugno 2021 ha inviato una lettera alla Juventus informando dell’ammissione alla prossima edizione della Champions League.

Una vera beffa per gli altri club della Superlega come Milan e Inter, che come riportato dal Corriere della Sera, dopo l’immediato dietrofront saranno obbligate a sborsare 4 milioni di euro per partecipare alla Champions.