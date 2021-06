La Lega di A chieda aiuto a DAZN. Pronto un anticipo

Lunedì prossimo si terrà un’assemblea di Lega importante per le sorti della Serie A. All’ordine del giorno non l’ipotesi del campionato “spezzatino” bensì un intervento importante per le società di calcio.

A riportarlo è il Sole 24 Ore che nell’edizione odierna svela la richiesta della Lega di Serie A a DAZN il 15% dei Diritti Audiovisivi stagioni sportive 2021-2024. Le società di calcio chiedo una mano, vista la situazione finanziaria in cui verte il mondo del calcio, ai detentori dei diritti tv del campionato.

Secondo la redazione del Sole 24 Ore, DAZN avrebbe dato la propria disponibilità a mettere sul piatto 120 milioni di euro che potrebbero essere versati già lunedì nelle casse della Lega Calcio.

È un palese aiuto alle società che nell’ultimo anno e mezzo hanno visto le proprie casse sprofondare a causa dell’emergenza Covid. Si prova a far ripartire un sistema a serio rischio default.