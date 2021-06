L’Atletico si defila per De Paul, il Milan mette sul piatto Hauge e Pobega

Il Milan potrebbe avere una pretendente in meno per l’acquisto di De Paul. A riportare questa notizia è stato Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, che ha parlato di un allontanamento da parte dell’Atletico Madrid per il calciatore dell’Udinese.

La squadra spagnola infatti, sembrerebbe molto vicina all’acquisto di Marcel Sabitzer del Lipsia. Qualora il trasferimento dovesse andare in porto, una forte pretendente lascerebbe più spazio al Milan per inserirsi e concludere la trattativa per Rodrigo De Paul.

Il giornalista infine, prosegue dicendo che per abbassare la parte cash, i rossoneri vorrebbero inserire delle contropartite tecniche: oltre ad Hauge, ai friulani piace anche Pobega, appena rientrato dal prestito allo Spezia.