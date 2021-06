Leao, futuro in bilico: Wolverhampton, Marsiglia e Dortmund hanno contattato Mendes

Un’età nella quale bisogna dare il massimo e ci si aspetta tanto, e i 40 milioni spesi per portarlo a Milano sono diventato un aggravante per il quale ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Almeno per ora così non è stato. Rafael Leao da due anni al Milan sta disputando discrete stagioni, ma ancora non si è visto il definitivo exploit.

Come riporta da Tuttosport, il Milan non ha intenzione di perdere il suo investimento, né tantomeno quindi di svendere il talento portoghese che ad oggi ha comunque ottimo mercato: infatti Wolverhampton, Marsiglia e Borussia Dortmund hanno già contattato il manager del giocatore, Jorge Mendes per chiedere informazioni.