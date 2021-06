L’ex allenatore di Leao: “Allo Sporting era svogliato, non ha visto campo per due mesi”

Il futuro di Rafael Leao in maglia rossonera è in bilico.

Il giovane portoghese non ha reso con continuità, alternando ottime prestazioni a partite gravemente insufficienti.

Il Milan aveva riposto in lui grandi speranze, ma le aspettative – per il momento – sono state disattese.

A tal proposito, l’ex allenatore dello Sporting Lisbona Tiago Fernandez, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato della sua esperienza con Leao in terra lusitana.

Ecco le sue parole:

“C’è stato un tempo in cui anche lo Sporting Lisbona voleva liberarsene. Aveva 15 anni, non era aggressivo, sempre svogliato, così l’avevano depennato dalla squadra per l’anno successivo. Lo presi sotto la mia ala, per un paio di mesi non ha visto il campo. Lavora sulla testa e giocherai, gli dicevo”.