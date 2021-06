Lipsia vicino ad André Silva: colpo da 23 milioni di euro

Come riportato dalla Bild, l’ex centravanti del Milan ora in forza all’Eintracht Francoforte André Silva sarebbe molto vicino al trasferimento al Lipsia. L’attaccante che ha giocato anche l’Europeo con il suo Portogallo, ha disputato una stagione fantastica in Bundesliga, arrivando a ben 28 gol in campionato.

Il Lipsia avrebbe quindi messo seriamente gli occhi sul portoghese e sarebbe vicina alla chiusura per circa 23 milioni di euro più bonus. Lo stipendio, sempre stando al quotidiano tedesco, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro netti annui.