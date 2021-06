Luis Alberto, il Milan pensa ad inserire Romagnoli nella trattativa per lo spagnolo

Luis Alberto potrebbe salutare la Lazio. La mezzala biancoceleste interesse a diversi club, tra cui il Milan, la Juve e il Real Madrid.

Lotito per il centrocampista chiede una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro ma nell’affare potrebbero entrare diverse contropartite tecniche. Per quanto riguarda il Milan l’indiziato numero 1 a rientrare nella trattativa è Romagnoli.

Il Real potrebbe inserire Ceballos mentre la Juve potrebbe scegliere il nome di Arthur da inserire come contropartita tecnica.