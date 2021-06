Maldini studia l’affondo per Junior Firpo: affare possibile

Per il quotidiano Tuttosport il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini starebbe studiando la strategia adatta per assicurarsi le prestazioni sportive del terzino sinistro del Barcellona Junior Firpo.

Classe 1996, il difensore spagnolo di origini dominicane si è fatto notare, negli ultimi anni, con la maglia blaugrana dove, in due stagioni, ha collezionato ben 41 presenze tra tutte le competizioni.

Per la dirigenza rossonera sembra essere il profilo ideale per il ruolo di vice-Hernandez. Firpo potrebbe, infatti, permettere al suo connazionale di rifiatare nel corso della prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata su tre fronti.

Da non sottovalutare, inoltre, un dettaglio che potrebbe risultare decisivo in prospettiva, qualora la trattativa si concretizzasse: l’agente del giovane talento è lo stesso di Brahim Diaz, per il quale il Milan sta trattando con il Real Madrid per il riscatto.