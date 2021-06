Sempre più attivo il Milan sul mercato, tanti i tavoli aperti in casa rossonera tra acquisti, cessioni, riscatti e rinnovi. Non c’è un attimo di pausa per Paolo Maldini, che nelle ultime ore ha accelerato per un talento francese da portare subito a Milano. Si tratta di Amine Adli, seconda punta classe 2000 del Tolosa.

L’offerta del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle ultime ore Maldini starebbe pensando di sferrare l’affondo decisivo per Adli, offrendo al Tolosa una cifra tra gli 8 e i 9 milioni. I rossoneri non vogliono farsi scappare il talento francese, autore di 8 gol e 7 assist nell’ultimo campionato nella seconda serie francese. Attenzione alla concorrenza, il Milan è in vantaggio, ma diverse società europee, tra cui il Borussia Dortmund, osservano interessate.