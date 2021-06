Marchetti: “Donnarumma adesso rischia di fare il secondo in qualsiasi big”

Intervenuto a Sky Sport, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così dei possibili scenari per il futuro di Donnarumma:

“L’unica problematica che può avere Donnarumma oggi è che qualsiasi squadra lo vada a prendere rischia di andare a fare il secondo, perché ora tutte le big hanno un grande portiere. È una grande occasione a zero perché vai a prendere un portiere per i prossimi 10-12 anni. In questo momento bisognerà aspettare un piccolo effetto domino dei portieri o cercare una soluzione che non sarebbe la priorità assoluta“.