Marco Simone duro su Calhanoglu: “Io non gli avrei dato nemmeno 300mila euro netti. Gli avrei offerto 300mila € lordi”

Dopo il trasferimento ufficiale di Calhanoglu all’Inter, Marco Simone non le ha certo mandate a dire all’ormai ex centrocampista rossonero. L’ex attaccante del Milan intervenuto in live sul canale Twitch OCW Sport durante il programma “Ma che calcio è successo”, condotto da Andrea Panciroli e Manfredi, ha infatti criticato il turco, sostenendo come la società abbia fatto bene a non rinnovare a quelle cifre il suo contratto:

“Sono un allenatore professionista e certe cose non dovrei dirle, però non mi vergogno perché questo è il mio pensiero: io non gli avrei dato nemmeno 300mila euro netti. Gli avrei offerto 300mila € lordi”.