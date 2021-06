Il mercato del Milan è davvero in gran fermento. Questo stato di ebollizione cresce sempre di più e riguarda l’attacco, in particolar modo: il rinnovo di Ibra a 7 milioni di euro aveva inizialmente convinto Maldini e Massara che un tassello in più sarebbe stato più che sufficiente; e quel rinforzo corrisponde al nome di Olivier Giroud.

Bisogna altresì affermare che le valutazioni sulle condizioni fisiche dello svedese destano parecchie preoccupazioni: il suo ginocchio sinistro potrebbe non rinsaldarsi con la sola fisioterapia. Lo spauracchio di un’operazione chirurgica è dietro l’angolo: uno stop prolungato costringerebbe il Milan a profondere nuovi sforzi sul mercato. Non basterà sbrogliare la complicata matassa Giroud; ecco dunque che l’estate milanista porterebbe due punte sotto l’ombrellone.

Tuttosport ci suggerisce un nome inedito per completare il pacchetto avanzato del Diavolo: si tratta di Marcos Paulo, centravanti della Fluminense, classe 2001. Il nome intriga: questi è in scadenza di contratto con il club di Rio de Janeiro al termine del 2021 e non intende rinnovare l’accordo. Ragione più che sufficiente per la Flu, che ha deciso di metterlo fuori rosa.

La voglia del Marcos Paulo di confrontarsi con il calcio europeo è davvero tanta e, probabilmente, gli è scattata dopo il primo approccio del gennaio scorso da parte dell’Atlético Madrid. Gli spagnoli sono in vantaggio sul giocatore, ma il Milan vuole provare ad inserirsi, senza, però, dare linfa ad aste al rialzo.