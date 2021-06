Marcotti: “Raiola ha cercato ancora un accordo con il Milan per Donnarumma”

Gabriele Marcotti, senior writer per ESPN e corrispondente del Corriere dello Sport, ha risposto su Twitter al commento di un utente svelando un retroscena della vicenda Donnarumma.

Secondo il giornalista, infatti, nei giorni scorsi Raiola avrebbe sondato il terreno con il Milan per valutare un’eventuale ripresa delle trattative per il rinnovo. Tuttavia, la direzione presa dalla dirigenza è chiara: Gigio non ha accettato la proposta del club, che ha virato su Mike Maignan.

Le strade del giovane portiere e dei rossoneri sono destinate a separarsi, come confermato dallo stesso Maldini qualche giorno fa.