Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Milan avrebbe messo gli occhi su Loic Bade, difensore centrale del Lens di soli 21 anni. Su di lui c’è anche l’interesse del Rennes.

31 gare giocate da lui in Ligue 1 questa stagione e 0 reti. Può giocare sia come difensore centrale destro che come difensore centrale sinistro. I francesi lo valutano intorno ai 25 milioni di euro.