Milan-Damsgaard, Ferrero frena l’entusiasmo: “Non è in vendita”

Sembra spegnersi sul nascere la possibilità di un approdo in rossonero per Mikkel Damsgaard.

Nelle scorse settimane, il giovanissimo talento di proprietà della Sampdoria era stato accostato al Milan, in cerca di un trequartista per rimpiazzare Calhanoglu. Un’opzione più che valida, considerato quanto fatto vedere dal classe 2000 sia durante la passata stagione che nel corso degli Europei con la maglia della Danimarca.

La chiusura di Ferrero

L’idea sembrava pronta ad assumere sempre più concretezza, ma le parole rilasciate oggi a Rai GR Parlamento da Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, smorzano nettamente l’entusiasmo per il possibile affare: “I presidenti devono darsi una regolata, altrimenti non c’è mercato. Damsgaard non è in vendita, perché voglio arrivare a una valutazione da 30 a 50 milioni, è un talento puro“.

Una chiusura piuttosto netta quella di Ferrero, che non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi. Il calciomercato, però, è iniziato da poco, l’estate è lunga e la Danimarca è ancora in corsa agli Europei: chissà che le cose non possano cambiare velocemente.