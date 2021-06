Il Milan prepara il piano B: se salta Giroud, si punta tutto su Jovic

La trattativa che dovrebbe portare Olivier Giroud a Milano si sta rivelando più lunga e insidiosa del previsto. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto da tempo, ma il Chelsea si mostra restio di fronte all’ipotesi di lasciarlo a partire a zero, condizione necessaria per i rossoneri affinché l’affare vada in porto.

Il piano B

In attesa di capire se e quando la situazione si sbloccherà, il Milan si tutela e studia un’alternativa all’attaccante francese. Secondo Sportmediaset, il piano B di Maldini sarebbe già pronto e corrisponderebbe al nome di Luka Jovic.

L’attaccante serbo, in forza al Real Madrid, è in cerca di riscatto e il Milan sarebbe pronto a offrirgli un’occasione. I blancos si sarebbero detti disponibili ad una cessione nella formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto, un’operazione che potrebbe andare bene anche ai rossoneri in chiave economica.

La situazione, dunque, è da tenere sott’occhio, anche se la priorità, almeno per ora, resta Giroud.