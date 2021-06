Milan, Zaccagni per il dopo-Calhanoglu: servono 15 milioni

Il Milan continua ad osservare da vicino Mattia Zaccagni. Il gioiellino del Verona è reduce da una stagione di altissimo livello e potrebbe essere il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Calhanoglu.

Il trequartista si è messo in mostra nello scorso campionato con una qualità di rendimento costante e con diversi gol da cineteca: 5 reti e 7 assist in 36 partite. Un bottino niente male per Zaccagni, che ha da poco compiuto 26 anni e che ora si sente pronto per il salto di qualità.

Il Verona fissa il prezzo: 15 milioni, no contropartite

Il Verona chiede 15 milioni di euro per il giocatore e non sembra disposto a fare sconti. Negli scorsi giorni pare si sia parlato del possibile inserimento nella trattativa di uno Mattia Caldara e Andrea Conti, ma i gialloblù non hanno intenzione di accettare contropartite tecniche, riporta il Corriere di Verona.

La palla passa dunque ai dirigenti rossoneri: per ora Zaccagni è solo un’idea in mezzo a tanti altri nomi, ma le prossime settimane potrebbero condurre a importanti novità.