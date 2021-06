Milan occhio alle rivali: anche Napoli e Lazio su Mattia Zaccagni

Dopo i 5 gol e i 7 assist siglati in questa stagione (fonte Transfermarkt) Mattia Zaccagni ha attirato diverse attenzioni su di lui. L’età non giovanissima (26) gli permette di poter essere considerato già un calciatore maturo e pronto per il definitivo salto di qualità.

Il Milan ha già da tempo messo gli occhi su di lui, e con la partenza inaspettata di Calhanoglu le cose ora potrebbero farsi più interessanti. Ad oggi però, non c’è solo il Milan sulle tracce del trequartista del Verona. Come riporta Tuttosport infatti, oltre ai rossoneri, anche Napoli e Lazio stanno monitorando la situazione del giocatore.