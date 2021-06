Il Milan pensa ad Under per rafforzare l’attacco: 15 mln la richiesta della Roma

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza del Milan starebbe lavorando per cercare di rafforzare il reparto avanzato di Stefano Pioli, specialmente il ruolo di esterno destro.

In queste ultime ore sarebbe spuntato un nome che interesserebbe e non poco a Paolo Maldini: quello di Cengiz Under, che dopo l’esperienza al Leicester è pronto a ritornare alla Roma, anche se solo di passaggio dato che il turco non rientrerebbe nei piani di José Mourinho.

A questo punto, dunque, i capitolini potrebbero lasciar partire Under per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, abbordabile per i rossoneri, che potrebbero decidere di affondare nelle prossime settimane.