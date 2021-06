Anche il Milan su Sabitzer: l’ostacolo è la richiesta del Red Bull Lipsia

Protagonista agli Europei con la maglia dell’Austria, ora per Marcel Sabitzer è tempo di pensare al suo futuro. Il forte centrocampista del Red Bull Lipsia andrà in scadenza nel 2022, e in quel ruolo i tedeschi sono già coperti con Dani Olmo.

Una sua partenza già in questa sessione di calciomercato non è da escludere, ma le richieste del suo club continuano ad essere molto alte. Sicuramente non potranno ottenere i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma nemmeno i 17 di cui si parlava qualche settimana fa.

Stando a quanto riferisce la BILD, su Sabitzer ci sarebbero anche Milan, Arsenal e Roma. Sempre stando alla testata tedesca, sulla scelta del giocatore avrà molto peso la possibilità di giocare o meno la Champions League.