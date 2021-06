Dopo il trasferimento di Hakan Calhanoglu ai cugini neroazzurri, il Milan si guarda intorno in cerca di occasioni per ritoccare la propria trequarti. Tra i molti profili monitorati dai rossoneri, l’ultimo nome finito sul taccuino di Maldini è quello di Yusuf Yazici.

Un altro colpo dal Lille

Il turco viene da un Europeo deludente con la sua nazionale, ma nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del Lille, conclusasi con la vittoria della Ligue 1. Anche le statistiche vanno a suo favore, soprattutto in Europa: 7 gol in 8 presenze nella scorsa edizione dell’Europa League, 3 dei quali messi a segno proprio a San Siro nella gara contro i rossoneri.

Il Milan può contare sugli ottimi rapporti con la squadra francese, come testimoniano gli affari Leao e Maignan, e pare che il giocatore sia favorevole all’ipotesi di un trasferimento in Italia. Le basi per una trattativa ci sono, si resta in attesa di mosse concrete.