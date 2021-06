Nesta su Donnarumma: “Ognuno fa le proprie scelte, non me la sento di giudicare”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e della Nazionale, presente questa mattina all’inaugurazione della scuola calcio di Calciosociale ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Donnarumma, vicino a firmare per il Psg.

Le sue parole: “Io non ho mai commentato questa decisione, non ho parlato di lui né di Raiola. Sinceramente non mi interessa, ognuno fa le proprie scelte e anche la società le ha fatte. Nel calcio moderno ognuno si fa i suoi conti, non giudicherò mai la scelta di qualcuno perché ognuno nella sua vita fa quello che gli pare“