Niente rinnovo per Romagnoli, ma il difensore vuole restare

Nonostante la priorità sia il rinnovo di Franck Kessie, in via Aldo Rossi tiene banco anche la questione legata all’ex capitano Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza di contratto nel 2022.

La volontà del difensore, stando a quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, è quella di restare al Milan, nonostante la consapevolezza di non rientrare tra le prime scelte di formazione del tecnico.

Alla società e all’entourage del giocatore, al momento, non è pervenuta alcuna offerta, e l’idea del numero 13 – pienamente spostata dal suo procuratore Mino Raiola – è quella di giocare un’altra stagione in rossonero per provare a riprendersi il suo posto da titolare all’interno della rosa, a patto che Pioli non lo consideri ancora solo una riserva.

Le prossime settimane potranno dunque rivelarsi decisive per il suo futuro.