Odriozola fuori dai piani del Real. Il terzino in orbita Milan

La radio spagnola Onda Cero ha dato un’importante indiscrezione di mercato. Il terzino destro del Real Madrid, Alvaro Odriozola, potrebbe lasciare il club merengues. Secondo i giornalisti spagnoli, il terzino non rientrerebbe nei piani tecnici del nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Per lui si potrebbero aprire spiragli per l’approdo nella nostra serie A.

La decisione sarebbe maturata proprio dopo un colloquio con il tecnico. Per il terzino classe 1995 si profila un derby milanese. Infatti proprio Milan e Inter sarebbero interessate all’acquisto del calciatore spagnolo e la notizia avrebbe un fondamento vista la ricerca, in questi giorni, da parte dei due club di opportunità proprio in quel settore del campo