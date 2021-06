Prima offerta ufficiale del Milan per il giovane Amine Adli. Come riportato da Gianluca Di Marzio nel consueto ‘Calciomercato – L’Originale’ su Sky Sport, i rossoneri avrebbero infatti offerto circa 5 milioni di euro più bonus.

Il classe 2002 in forza al Tolosa è reduce da un’ottima stagione in Francia e i rossoneri vorrebbero anticipare tutti in un’eventuale asta di mercato. Ora si attende la risposta del club francese.