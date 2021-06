Per il Milan la prima scelta è Dalot: Odriozola possibile solo se il portoghese non torna

Per la fascia destra il Milan ha intenzione di puntare tutto su Dalot. Il terzino destro portoghese, eliminato ieri da Euro 2020 con la sua nazionale, è la prima scelta della dirigenza rossonera. Per questo, secondo quanto riporta Sky Sport, si continua a trattare con il Manchester United, club che detiene la proprietà del cartellino del giocatore, per riportarlo in via definitiva a Milano.

Trattativa, però, tutt’altro che semplice e breve. Il piano B del club di via Aldo Rossi resta, quindi sempre il difensore del Real Madrid Alvaro Odriozola che, tuttavia, rimane solo l’opzione secondaria. Lo spagnolo nell’ultima stagione con la maglia dei Blancos ha timbrato il cartellino delle presenze 16 volte tra Liga, Coppa del Re e Champions League andando anche a segno in due occasioni, entrambe in campionato.

Per Maldini, però, la priorità resta Diogo Dalot e su di lui si lavorerà nei prossimi giorni per trovare l’intesa con i Red Devils.