Pobega, futuro incerto: l’Atalanta lo mette nel mirino e attende la decisione del Milan

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’Atalanta ha messo nel mirino il giovane centrocampista di proprietà del Milan Tommaso Pobega.

Dopo l’ottimo rendimento con il Pordenone in Serie B, il calciatore classe ’99 ha dimostrato ampiamente di meritare i campi della Serie A nella sua ultima esperienza allo Spezia, a tal punto da suscitare l’interesse del club bergamasco, entusiasta di aggiungerlo ai nomi del centrocampo nerazzurro.

Il futuro del giocatore appare tuttavia incerto, perché resta da capire se il Milan deciderà di privarsene, stabilendo le condizioni necessarie per sedersi al tavolo delle trattative, oppure valutarne la permanenza in rossonero.

Non è da escludere, infatti, che il club possa scegliere di tenerlo in rosa, perché quello di Pobega – 6 gol al primo anno in A, 5 in Serie B – è un profilo assai versatile, e che nella prossima stagione potrebbe rappresentare una valida alternativa per mister Stefano Pioli in mezzo al campo.