Prof. Castellacci: “Kjaer ha salvato la vita a Eriksen”

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di ieri durante il match tra Danimarca e Finlandia. Eriksen al 43′ minuto del primo tempo si è accasciato sul terreno di gioco privo di sensi scatenando l’apprensione di tutto lo stadio. L’assistenza del suo capitano Simon Kjaer è stata fondamentale, il difensore rossonero infatti conscio della gravità della situazione ha prestato soccorso immediatamente.

A confermare l’importanza di questo straordinario intervento il prof Enrico Castellacci, storico medico della nazionale, che ai microfoni di Sky ha rilasciato queste parole: “Siamo di fronte a un evento drammatico, purtroppo in Italia ci siamo un po’ abituati, dico purtroppo vista la storia per esempio di Morosini. Ne parliamo con il sorriso oggi, il ragazzo si è ripreso e gli va l’augurio per una ripresa immediata. L’assistenza immediata è fondamentale, la cosa fondamentale è rendersi conto subito della gravità della situazione. È stato bravo il capitano che immediatamente si è reso conto della gravità, perché la prima cosa da fare è rendersi conto della gravità della situazione. Addirittura ho letto che ha liberato le vie aree dalla lingua e quindi ha già fatto un primo passo di tipo medico. E poi sono stati stati determinanti i soccorsi immediati”.

Possiamo dunque definire Simon Kjaer un vero e proprio eroe!