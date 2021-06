Retroscena Donnarumma: il Tottenham ha provato ad inserirsi in extremis

Ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma Donnarumma al Psg ormai è cosa fatta.

L’ormai ex portiere del Milan approderà in Francia con un contratto che gli garantirà 12 milioni di euro a stagione e la possibilità di andare a giocarsi la vittoria della Champions League, l’ultimo tassello che manca alla squadra parigina per consacrarsi definitivamente a livello europeo.

È emerso, però, un retroscena curioso in merito alle offerte ricevute da Donnarumma: pare, infatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, che ci sia stato un tentativo in extremis da parte del Tottenham per convincere il portiere azzurro a trasferirsi a Londra. Paratici, che a breve firmerà un triennale con gli spurs, avrebbe chiamato ripetutamente Raiola con l’obiettivo di convincerlo ad un cambio di rotta che avrebbe avuto del clamoroso.

A nulla è servito, però, visto che Gigio ormai ha scelto: ora testa agli Europei, poi l’inizio di un nuovo capitolo a Parigi.