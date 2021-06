Rinnovo di Kessié ancora in fase di stallo. L’Inter resta alla finestra

La priorità in casa Milan si chiama Franck Kessié. Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu il club di via Aldo Rossi non può perdere un altro suo gioiello.

Per questo, come riferisce nella sua edizione odierna Tuttosport, la dirigenza rossonera ha intenzione di fare in fretta e di trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con l’ivoriano al massimo per la fine del mese di luglio. I contatti con il giocatore al momento, però, sono in fase di stallo.

Kessié ha un contratto valido fino al 2022 e percepisce un ingaggio di 2,2 milioni a stagione. Il suo agente ne ha chiesti 6, cifra che la società non sembra voler concedere arrivando ad offrire uno stipendio al massimo di 3,8 milioni di euro.

Domanda ed offerta ancora distanti dunque. E ad osservare la situazione ci sono ancora i rivali di sempre. L’Inter, infatti, dopo aver strappato Calhanoglu a costo zero, resta alla finestra e non esclude la possibilità di fare un altro sgarbo ai cugini fra un anno.

La sensazione è, quindi, che Maldini dovrà essere disposto anche a fare l’impossibile pur di non perdere un altro talento presente in squadra senza guadagnarci nulla.