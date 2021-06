Ai dettagli il riscatto di Tonali: il Milan ha ottenuto lo sconto

Il Milan ha definito il riscatto di Sandro Tonali, in attesa di definire quelli di Tomori e Brahim Diaz. È stato infatti trovato l’accordo con il Brescia, il centrocampista italiano sarà acquistato in maniera definitiva dai rossoneri, . Paolo Maldini aveva chiesto al club di Massimo Cellino uno sconto rispetto alla cifra pattuita lo scorso anno, e i due club hanno trovato un’intesa.

Le cifre

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Brescia ha accettato di dimezzare i bonus previsti per Tonali, da 10 a 5 milioni di euro. Ma non solo, la parte fissa è stata abbassata da 15 a 12 milioni, per venire incontro alle esigenze del Milan. I rossoneri, in cambio, cederanno alle Rondinelle il cartellino di Giacomo Olzer, fantasista classe 2001 della primavera rossonera.