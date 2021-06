Scamacca possibile rinforzo per l’attacco: i dettagli

Secondo SportMediaset, Scamacca Milan è più di un’idea. I rossoneri vorrebbero una giovane punta da affiancare a Ibrahimovic e Giroud.

SCAMACCA MILAN, NUOVO RINFORZO

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Milan vuole continuare a rinforzare il reparto offensivo. Sembra molto vicino alla chiusura l’affare che porterebbe Giroud in rossonero; ma il Milan cerca un ulteriore colpo per ampliare la rosa in attacco. Nelle ultime ore è tornato in voga il nome di Gianluca Scamacca. Il Milan ha intenzione di affiancare a due attaccanti esperti come Ibrahimovic e il francese un giocane attaccante che possa continuare la sua crescita.

Al momento non è stata ancora avviata una trattativa con il Sassuolo, ma il profilo di Scamacca piace molto alla dirigenza rossonera.