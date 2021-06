Paolo Scaroni ha parlato a “La politica nel pallone”, dicendo la sua sulle decisioni di Calhanoglu e Donnarumma di lasciare il Milan.

LE PAROLE DI SCARONI

“Noi abbiamo un limite per gli stipendi dei giocatori; poi ognuno è libero di fare quello che crede sia giusto. Abbiamo offerto quello che potevamo per Donnarruma, un’offerta molto alta, ma non è stato sufficiente.

Lo stesso discorso di Donnarumma vale per Calhanoglu; noi abbiamo fatto un’offerta, non abbiamo nessuna recriminazione“.