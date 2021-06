Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport il presidente del Verona ha parlato di Zaccagni, obiettivo del Milan per sostituire Çalhanoğlu, nuovo giocatore dell’Inter.

Queste le sue parole in merito alla situazione dell’attaccante classe 1995 di Cesena: “Zaccagni sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per forza. Ma se arrivasse una richiesta adeguata, la valuteremmo perchè Mattia vale una squadra da Champions”