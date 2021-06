Sky – Con il Real Madrid si riparla di Jovic

Durante il programma “Calciomercato – l’Originale” su SkySport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato Milan. Oltre alle operazioni in piedi con il Chelsea, la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa con il Real Madrid non solo per il ritorno a Milano di Brahim Diaz e il terzino Odriozola.

Qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa con il Chelsea per Giroud, il Milan √® tornato a chiedere al Real la disponibilit√† a cedere l’attaccante serbo Luka Jovic. Il classe ’97, dopo le non brillantissime stagioni al Real e gli ultimi 6 mesi all’Eintracht di Francoforte con discreti risultati, potrebbe essere il vice Ibra per la prossima stagione,