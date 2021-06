Tomori, ufficialità attesa nelle prossime ore: firmerà un contratto fino al 2026

Secondo quanto riportatato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il tanto atteso annuncio ufficiale del trasferimento a titolo definitivo di Fikayo Tomori in rossonero arriverà nelle prossime ore. Accordo raggiunto quindi con il Chelsea per il riscatto del giocatore.

Per il difensore centrale inglese di origine canadese il Milan verserà nella casse dei Blues una cifra complessiva di 28 milioni di euro (27 più uno già sborsato per il prestito di sei mesi). In solo metà stagione 17 presenze in campionato per lui, il gol, pesantissimo, alla Juventus e tante ottime prestazioni che sono risultate decisive per riportare i rossoneri in Champions League.

Confermate, inoltre, le indiscrezioni circa i dettagli sulla durata del contratto. Tomori, infatti, si legherà al Diavolo fino al 2026.