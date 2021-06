Tonali, il futuro è al Milan: società al lavoro per limare i dettagli

Sandro Tonali tornerà a vestire la maglia del Milan.

Come riportato dal Giornale di Brescia e dal Corriere dello Sport, Milan e Brescia stanno discutendo per rifinire gli ultimi dettagli dell’operazione. Il presidente delle Rondinelle Cellino acconsentirà allo sconto che la dirigenza rossonera ha chiesto in tempi non sospetti. Molto probabilmente sarà decisivo l’inserimento di alcuni ragazzi della primavera milanista.

Una volta sbrogliato questo nodo, Tonali potrà tornare a Milano. Le tempistiche dell’ufficialità si aggirano intorno ai primi giorni di luglio.