Incerto il futuro di Tonali: Cagliari pronto a muoversi per il calciatore

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari starebbe pensando a Sandro Tonali, nel caso in cui il centrocampista italiano non dovesse essere riscattato dal Milan.

I rossoneri, infatti, devono ancora decidere se spendere quei 12 milioni di euro necessari per trattenere il calciatore a Milano o lasciarlo tornare a Brescia. I sardi, invece, vorrebbero inserirsi nella trattativa, con la carta forte di poter garantire un ruolo di primissimo piano al calciatore, che ha tutta l’intenzione di ritornare anche nel giro della Nazionale.