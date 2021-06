Tonali, si tratta con Cellino: chiesto uno sconto al Brescia per il riscatto

Il Milan è al lavoro per il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, e quella di domani sarà la giornata decisiva per l’avvio della trattativa.

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il presidente Massimo Cellino farà ritorno in Italia per incontrare la dirigenza rossonera che, rispetto ai 15 milioni più 10 di bonus pattuiti lo scorso anno, non vorrebbe andare oltre i 10 per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Sarebbero 20 – dopo i 10 sborsati per il prestito oneroso – i milioni totali versati dal club, che non vuole rinunciare al centrocampista classe 2000, consapevole però che sarà necessario giungere ad un accordo per ottenere uno sconto sul cartellino.