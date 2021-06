Torino, Baselli in scadenza nel 2022: il Milan ci prova

Il futuro di Daniele Baselli al Torino è tutt’altro che definito.

Il centrocampista granata è infatti in scadenza di contratto nel 2022 e, a meno che non si riesca a trovare un accordo, il prossimo anno lascerà il club a parametro zero. Spettatrice interessata della questione sarebbe proprio la squadra rossonera: stando alle ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, il Milan, così come la Lazio, avrebbe già effettuato i primi sondaggi per il giocatore.

Il team piemontese però, come scrive il quotidiano, lo lascerebbe partire solo in presenza di un’offerta considerevole. In caso contrario, infatti, potrebbe anche pensare di sedersi al tavolo delle trattative per formulare un accordo per il rinnovo.