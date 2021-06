Tra Milan e Schouten si è inserita l’Atalanta.

Come riportata calciomercato.com, sul centrocampista olandese del Bologna Jerdy Schouten, non ci sarebbe solo il Milan. Il giovane centrocampista piace molto all’area tecnica rossonera. Considerato adatto al gioco di Pioli e sostituto giusto di Meitè che non verrà riscattato dal Torino.

Il Bologna per il suo talento ha fissato il prezzo: si parte da almeno 15 milioni. Prezzo in linea con la politica del Milan se non fosse per la concorrenza dell’Atalanta che potrebbe far lievitare il prezzo. Sempre secondo la redazione di calciomercato.com, i bergamaschi potrebbero tentare il club emiliano con un’offerta che andrebbe a comprendere delle contropartite tecniche allettanti per Bologna: i nomi sono quelli di Piccoli, Colley e soprattutto Lammers