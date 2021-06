Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha rivelato il futuro di Gianluigi Donnarumma.

“Per me Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, rappresenta un’occasione di mercato per tutti. Dalle informazioni che ho io, non a sensazione, ma proprio dalle chiacchiere che mi sono arrivate, alla fine andrà al PSG. A me risulta così.”

Niente Serie A per Donnarumma il prossimo anno? Nei prossimi giorni sono attese novità.