Triplo affare con il Chelsea: nel mirino c’è anche Bakayoko

Dopo il passaggio di Hakan Çalhanoğlu sull’altra sponda dei Navigli il mercato rossonero è entrato davvero nel vivo. L’obiettivo è rendere la rosa sempre più competitiva e per farlo c’è bisogno di innesti di grande spessore. La necessità è sostituire il turco ma secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore sul taccuino di Maldini e Massara è spuntato un nome nuovo.

Maxi-operazione

Secondo la “rosea” tra i pensieri rossoneri è tornato di moda Tiemoué Bakayoko, vecchia conoscenza del Milan di Gattuso nel quale militò tra il 2018 e il 2019 ritornando poi a vestire la maglia dei Blues.

Dopo l’esperienza napoletana condita da 32 presenze e 2 reti nell’ultimo campionato, il francese classe 1994 torna alla base ma con le valigie già pronte per ripartire di nuovo. Il centrocampista è desideroso di tornare a vestire la maglia rossonera e il Chelsea sarebbe lieto di approfittarne ricavando una monetizzazione che potrebbe però non essere così alta per via del contratto in scadenza nel 2022.

La società di via Aldo Rossi è pronta a imbastire una maxi trattativa che vedrebbe coinvolti Hakim Ziyech, Olivier Giroud e lo stesso Tiémoué Bakayoko. Il nuovo Milan inizia a prendere forma.