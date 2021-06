Ufficiale: nuova licensing partnership tra AC Milan e REPX

Oltre ai risultati sul campo, il Milan cresce e ottiene risultati anche nell’area commerciale. È di oggi l’annuncio ufficiale di una nuova partnership. Ecco il comunicato:

AC Milan ha annunciato una nuova licensing partnership con REPX, società fintech inglese, che apre la strada ad una serie di iniziative esclusive pensate per i tifosi rossoneri.

La nuova licensing partnership prevede infatti la creazione di una nuova carta di debito realizzata per i veri tifosi del Milan, che potranno accedere ad un mondo di esperienze uniche, grazie ad un canale dedicato che permetterà di interagire con la squadra del cuore, accedendo a notizie e offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali.

Alfredo Villa, Managing Director di REPX ha commentato: “Siamo elettrizzati di cominciare questa licensing partnership con AC Milan, un club il cui prestigio ed il cui seguito, non solo in Italia ma anche nel mondo, sono ai massimi livelli in ragione dell’impressionante palmarès di titoli e per la granitica “fede rossonera” dei suoi tifosi.”

Anche Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato sulla nuova partnership con REPX: “E’ un piacere poter accogliere REPX tra i nostri partner commerciali. Questa collaborazione ci fornirà un prezioso strumento di fan engagement virtuale che ci permetterà di offrire ai nostri tifosi delle esperienze esclusive.”

REPX, attraverso prodotti ed una serie di applicazioni tecnologicamente all’avanguardia – tutti basati su brevetti registrati – ed un modello di business innovativo, permette a star del mondo dello spettacolo e dello sport, celebrity, influencer, club sportivi, marchi e città con un’alta attrattiva turistica, di avere una propria carta personalizzata, che, unita ad una App, permette di connettere i propri follower con modalità del tutto innovative.