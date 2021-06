Marco Van Basten, in un video postato sul profilo Instagram di Daniele Massaro, ha ringraziato l’ex compagno per il regalo della nuova maglia del Milan e ha poi voluto mandare un messaggio alla squadra di Pioli che quest’anno tornerà a giocare la Champions League. Le sue parole:

“Ricevere la maglia del Milan è sempre un piacere, in particolare quando ci vedo il mio nome sopra. Auguro alla squadra una grande stagione in Champions League. Purtroppo non sono più allenato se no partecipavo”