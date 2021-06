Zlatan: ora relax, poi riabilitazione per recuperare completamente

Dopo aver subito l’intervento in artroscopia del ginocchio sinistro (pienamente riuscito), l’équipe ospedaliera del Salvador Mundi International Hospital di Roma ha dimesso Zlatan Ibrahimovic. Ora è in vacanza, sta bene e, in tempi brevi, inizierà il percorso riabilitativo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Lo svedese vorrà e dovrà valorizzare al massimo questo periodo di convalescenza. Si riposerà e si godrà il resto delle ferie con la sua famiglia – raggiunta ieri sullo yacht con cui aveva fatto tappa a Maiorca, prima dell’arrivo nella Capitale per l’operazione – quindi si rimetterà al lavoro per centrare il primo obiettivo, tornare a correre tra un mese.

TABELLA DI MARCIA – Se l’attaccante rispetterà il suo programma, il ritorno del gigante avverrà sul prato di Milanello, dove i rossoneri inizieranno la preparazione l’8 luglio. Il suo recupero raggiungerà il core proprio nei primi giorni di lavoro della squadra di Pioli; e, se tutto andrà per il verso giusto, toccherà lo “zenit” nelle classiche sessioni in gruppo ad agosto. Sarà Presente a Milanello, ma non negli impegni milanisti tra Italia ed Europa per le amichevoli pre-campionato. L’estate di Ibra avrà come base terapie e allenamenti, affinché, senza fretta, possa ritrovare la condizione.

Ieri, nel frattempo, Victor Lindelof, ex compagno di Zlatan al Manchester United e attuale compagno di Ibra nella Svezia, ha detto: “Ho visto che ci ha seguito e sostenuto dalla clinica dove si è operato, Zlatan è sempre molto divertente“.